Trois hommes placés sous mandat d'arrêt pour un meurtre à Anvers

Le corps sans vie de la victime, un homme de 37 ans, avait été retrouvé dans un appartement de la Julius De Geuterstraat à Kiel (Anvers) le 27 mai dernier. Selon les constatations du médecin légiste, la cause de la mort était violente et le parquet avait ouvert une enquête. Les recherches ont permis d'arriver aux trois suspects, qui ont été présentés à un juge d'instruction mardi. Ils sont de nationalité polonaise et sont âgés de 30, 33 et 41 ans. (Belga)