Child Focus partage ses meilleures pratiques lors de l'European SafeOnline Initiative

Durant la conférence de clôture de ce projet développé sur trois ans avec huit organisations partenaires venues de Bulgarie, de Chypre, de Grèce et de Roumanie, les professionnels et organisations travaillant sur ce sujet ont échangé leurs points de vue sur l'utilisation des médias en ligne et exploré les moyens de mieux guider les parents pour protéger les enfants des dangers d'Internet et des réseaux sociaux. L'European SafeOnline Initiative a mis en place une démo de formation ainsi qu'une boîte à outils, disponibles sur europeansafeonline.eu ou veiligonline.be. "Nous voulons exporter notre projet à l'étranger", a expliqué Nel Broothaerts, directrice de la prévention et du développement chez Child Focus. "Il y a beaucoup de défis à relever pour réussir à transmettre les connaissances sur la parentalité numérique. En 2007, nous avons commencé par des soirées d'information sur les risques liés à l'utilisation du courriel et des forums de discussion. Aujourd'hui, nous devons adopter une approche beaucoup plus large et informer également sur les réseaux sociaux, la vie privée, la cyberintimidation, Internet et la sexualité, et d'autres risques." L'utilisation de plus en plus fréquente d'Internet par les enfants accroît la nécessité de déployer de telles initiatives dans davantage de pays, a ajouté Nel Broothaerts. "Grâce au financement européen, nous pouvons répondre à la demande, mais à long terme, un financement structurel au niveau national est une nécessité absolue pour poursuivre le travail de l'European SafeOnline Initiative", a-t-elle conclu. (Belga)