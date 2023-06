Conference League - La Fiorentina veut une sanction "exemplaire" après la blessure de son capitaine

Le match, remporté par les Anglais (2-1) à Prague, avait été arrêté quelques minutes à la demi-heure de jeu. Alors qu'il allait tirer un corner, Biraghi avait été atteint à l'arrière du crâne par des gobelets de plastique lancés par les fans de West Ham. Le joueur, en sang, s'était fait soigner sur le terrain et le jeu avait repris. Cette blessure a nécessité la pose de "huit points de suture" après le match sur la tête du joueur italien, qui avait été ensuite à l'origine du premier but anglais en provoquant un penalty, a souligné la Fiorentina dans un communiqué. "Ce comportement inacceptable a évidemment affecté la performance du joueur et de ses partenaires, dont la concentration a été détournée des affaires sportives par les menaces pour leur propre sécurité", ajoute le club florentin. "Le club est persuadé que l'UEFA évaluera avec attention la situation et punira ce geste comme il le mérite et de la façon la plus exemplaire possible, afin que des situations de ce type ne se reproduisent plus", conclut la Viola. (Belga)