Delhaize - Piquets de grève: le tribunal de première instance du Brabant wallon donne raison au Setca

Les syndicats et la marque au lion s'affrontent judiciairement depuis plusieurs semaines au sujet de l'usage de la procédure de la requête unilatérale par l'entreprise dans le but d'ouvrir les magasins et dépôts bloqués par des piquets de grève. Delhaize a obtenu devant le tribunal de première instance de Bruxelles une interdiction des piquets pour tous les magasins et centres de distribution en Belgique, valable jusque mi-juin, rappelle l'entreprise. Ce jeudi, le Setca annonce cependant que le tribunal de première instance du Brabant wallon a donné tort à Delhaize après un recours contre l'utilisation de la requête unilatérale. "Le juge a déclaré qu'il n'y avait aucune nécessité absolue pour Delhaize d'utiliser la requête unilatérale dans le cadre des actions de grèves puisque celles-ci ne s'accompagnaient en aucune façon de voie de faits", explique le Setca. L'organisation syndicale socialiste évoque "une petite victoire judiciaire mais d'une importance capitale". Cette décision conforte la détermination des grévistes qui contestent le plan de franchisation de l'ensemble des magasins de Delhaize, souligne le syndicat. "La décision est de bon augure pour la suite et pour la préservation de notre droit de grève", ajoute-t-il. Contactée par Belga, la direction de Delhaize explique toutefois que cette décision judiciaire ne met pas fin à son droit, jusque mi-juin, de faire débloquer ses sites en cas de piquets de grève. Elle ajoute réfléchir à interjeter appel et évaluer la situation avant de demander une éventuelle prolongation de l'interdiction des piquets. (Belga)