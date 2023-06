Fin de l'épidémie de virus de Marburg en Guinée équatoriale

"L'épidémie de maladie à virus Marburg en Guinée équatoriale a pris fin aujourd'hui car aucun nouveau cas n'a été signalé pendant les 42 derniers jours qui ont suivi la sortie de traitement du dernier patient", écrit l'organisation onusienne dans un communiqué. "L'épidémie, qui a été déclarée le 13 février, était la première du genre en Guinée équatoriale", poursuit l'OMS six jours après avoir déclaré en Tanzanie la fin de cette épidémie de maladie hémorragique due à un virus cousin d'Ebola et presque aussi meurtrier que lui. "Au total, 17 cas ont été confirmés en laboratoire et 12 décès ont été enregistrés. De plus, les 23 cas probables signalés sont tous décédés", ajoute le communiqué. (Belga)