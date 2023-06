Invasion de l'Ukraine - Ukraine: neuf blessés dans une frappe russe à Kherson, touchée par les inondations

"Neuf personnes ont été blessées à la suite d'un bombardement", a indiqué le ministère ukrainien sur Telegram, précisant séparément "ne pas avoir reçu d'informations" sur d'éventuels morts. Un chiffre confirmé par le gouverneur régional, Oleksandre Prokoudine, qui a précisé que parmi ces personnes figuraient "deux secouristes, un policier, un infirmier et un bénévole allemand". Un peu plus tôt, le parquet régional avait indiqué dans un communiqué qu'"un civil a été tué (...) et deux autres personnes ont été blessées". "A la suite des bombardements de l'artillerie russe, il y a des civils blessés et tués dans le centre-ville de Kherson. Leur nombre est en cours de clarification", avait de son côté affirmé à l'AFP Serguiï Sergueïev, un attaché de presse dans la zone. Le parquet régional a par ailleurs fait état de "quatre habitants blessés" dans une autre frappe, sur un village près de la ville de Kherson. Les Ukrainiens accusent ces derniers jours l'armée russe de frappe sur Kherson, au moment où les autorités évacuent des milliers de civils des zones inondées à la suite de la destruction d'un barrage situé en amont sur le fleuve Dniepr. La Russie, à l'inverse, affirme que l'armée ukrainienne vise des civils en cours d'évacuation, en ayant tué deux plus tôt jeudi, selon les autorités d'occupation installées par Moscou. (Belga)