La Chine prévoit une base d'espionnage à Cuba selon la presse

Selon le Wall Street Journal, citant des sources anonymes américaines, l'accord secret prévoit d'installer une station d'écoutes électroniques sur cette île des Caraïbes, à environ 200 kilomètres des côtes de Floride où sont installées d'importantes bases militaires américaines. La Chine, avec laquelle les États-Unis mènent une compétition acharnée, payera Cuba "plusieurs milliards de dollars" pour construire cette installation, a écrit jeudi matin le quotidien économique. Le Pentagone n'a jeudi ni confirmé ni démenti l'information. Le président chinois, Xi Jinping, mène une extension de la présence militaire chinoise à travers le globe dans le but de concurrencer l'armée américaine, présente sur tous les continents. Mais l'installation d'une base à Cuba, au plus près des côtes de la Floride, constituerait une nouvelle étape pour Pékin et serait vue par Washington comme une menace inédite sur son territoire. (Belga)