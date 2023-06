La façade du bâtiment de la Faculté de Philo et Lettres de l'ULiège va être restaurée

Les travaux, attendus de longue date, démarreront cet été pour une durée d'une année environ. En avril dernier, la ministre régionale du Patrimoine, Valérie De Bue (MR), avait décidé d'étendre le classement comme monument à 4 nouvelles ailes du bâtiment central de la Faculté, rendant ainsi sa protection plus cohérente. Le bâtiment de la Faculté de Philosophie et Lettres, vaste édifice néoclassique de la fin du XIXe siècle, a dicté l'évolution urbaine de tout un quartier et d'une portion significative du paysage liégeois, a souligné la ministre. (Belga)