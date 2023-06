Le bonus de pension de Lalieux discuté lorsqu'il fera suffisamment consensus

Interrogé à l'occasion de la séance des questions d'actualité, le chef du gouvernement a rappelé que tout changement au système de pensions devait, selon lui, répondre à trois conditions: renforcer le lien entre travail et accumulation de droit de pension, maîtriser le coût du vieillissement, et conduire à une meilleure harmonisation entre les différents régimes de pension. "Les propositions de la ministre (Lalieux) sont discutées avec mon cabinet et les partenaires de gouvernement. Elles arriveront en gouvernement lorsqu'il sera clair qu'elles répondent aux trois dimensions et qu'elles recueillent un consensus suffisant", a souligné M. De Croo. Mme Lalieux a proposé mercredi un bonus pension sous forme de capital pour les travailleurs en mesure de prendre une retraite anticipée et qui choisissent de rester une, deux, ou trois années de plus. Son projet prévoit d'accorder l'équivalent d'un complément de pension de 2 euros brut par jour à celles et ceux qui, pouvant partir à la retraite anticipée, choisissent de prolonger leur carrière de maximum 3 ans. Le bonus serait versé en une fois, à l'échéance, sous forme de capital. Celui-ci représenterait un montant net de 22.645 euros, en cas de prolongation de 3 ans. (Belga)