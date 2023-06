Les mères ont en moyenne 31,2 ans à la naissance d'un enfant en Belgique

Les Bruxelloises sont un peu plus âgées (32,3 ans) que les Flamandes (31,1 ans) et les Wallonnes (31 ans). C'était déjà le cas en 2002, les habitantes de la capitale affichant alors 29,7 ans, contre 29,4 ans pour leurs voisines du nord et 29,1 ans pour celles du sud. Cette tendance reste donc stable, même si l'écart se creuse entre les Bruxelloises d'une part et leurs compatriotes de Flandre et de Wallonie d'autre part. Par ailleurs, le nombre de nouveau-nés a baissé de 3,7% l'an dernier par rapport à 2021. Les femmes avaient ainsi en moyenne 1,53 enfant en 2022 (1,46 pour les Bruxelloises, 1,53 en Flandre et 1,56 en Wallonie). Comme pour l'âge, cette baisse de la natalité se marque donc particulièrement à Bruxelles (-6%) et moins en Flandre (-3,7%) ou en Wallonie (-2,5%). Statbel note d'ailleurs qu'aucun mois ne dépasse le seuil des 10.000 naissances, "ce qui n'était plus arrivé depuis 2002, année marquée, elle aussi, par un nombre particulièrement faible de naissances". C'est en novembre que les bébés ont le moins montré le bout de leur nez, avec seulement 8.893 naissances. Si les mères belges enfantent moins (-5,1%), la tendance reste stable et même légèrement positive chez les mères de nationalité étrangère (+0,8%). Statbel publiera l'année prochaine la consolidation de ces données provisoires. L'année passée, 113.593 naissances ont été enregistrées en Belgique: 63.284 en Flandre, 35.565 en Wallonie et 14.744 à Bruxelles. (Belga)