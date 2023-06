Pays-Bas: deux jeunes soupçonnés de vouloir commettre un attentat en Belgique interpellés

La plupart des suspects interpellés en Belgique sont d'origine tchétchène et appartiendraient à un groupe de "fervents" partisans de l'organisation terroriste État islamique (EI). Trois d'entre eux avaient la nationalité belge. Les suspects n'avaient toutefois pas encore de cible précise pour leur attaque, selon le ministère public belge. Le jeune homme de 16 ans qui a également été interpellé le 4 mai se trouve toujours en détention jusqu'à la mi-juin au moins tandis que celui de 19 ans a été appréhendé mardi et sera présenté à un juge d'instruction vendredi. Les sept suspects interpellés en Belgique l'ont été lors de diverses perquisitions menées à Roulers, Menin, Ostende, Wevelgem et Gand. Selon la presse néerlandaise, le jeune homme originaire d'Eindhoven aurait évoqué sur Telegram la préparation d'attaques terroristes avec l'habitant de Deventer et un suspect résidant en Belgique mais on en ignore encore la raison. (Belga)