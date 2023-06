Plus de 15.000 personnes ont participé au River Cleanup Challenge en 2022

Le défi visait à sensibiliser tout un chacun sur la problématique de la pollution plastique des eaux. Les citoyens étaient invités à sortir de chez eux pour ramasser les déchets pendant 10 minutes et à partager cette action sur les réseaux sociaux pour défier trois personnes à suivre le mouvement. L'objectif était de mobiliser 10.000 personnes à travers le monde. Au total, 15.430 personnes y ont participé cette année. "Chaque année, 11 milliards de kilogrammes de plastique finissent dans nos océans. Ça pourrait monter à 29 milliards en 2040 si on ne change rien", explique le fondateur de River Cleanup, Thomas De Groote. L'ONG affirme qu'une grande partie de ces déchets est acheminée par les rivières et qu'impliquer le plus grand nombre possible de personnes dans la prévention et le nettoyage de déchets est un des meilleurs moyens pour y mettre un terme. "On espère changer les habitudes avec nos actions", ajoute Thomas De Moore. "Si les gens ne sont pas au courant du problème, ils ne peuvent pas faire partie de la solution." Le mouvement a vu le jour en 2017 et visait 10 nettoyages dans les pays le long du Rhin. En 2021, plus d'un million de kilogrammes avaient été récoltés, précise Cleanup River sur son site web. D'autres actions similaires devraient être menées dans les années à venir. (Belga)