Procès des attentats à Bruxelles - Mohamed Abrini n'a pas dit toute la vérité, selon Me Mindana

L'avocat a lancé un appel à celui qui a renoncé à se faire exploser à l'aéroport de Zaventem : "si vraiment vous avez changé montrez-le, il est encore temps", a-t-il dit. "Où sont passées les armes ? Vous savez, vous et Bilal El Makhoukhi, où elles sont cachées. Saisissez cette chance sur le chemin de l'humanité". Pour terminer, Me Mindana a demandé aux jurés de répondre "oui" à toutes les questions de culpabilité concernant Abrini, à savoir la participation aux activités d'un groupe terroriste ainsi que les assassinats et les tentatives d'assassinat commis dans un contexte terroriste. Avant d'en arriver à cette conclusion, l'avocat a retracé le parcours de Mohamed Abrini, de sa radicalisation en 2014 à son renoncement à actionner sa bombe à l'aéroport. Un renoncement qui, de l'avis du professionnel, ne consiste pas en un "désistement volontaire" au sens juridique du terme. L'avocat a rappelé ces mots qu'avait prononcés l'accusé : "grâce à moi, il y a eu moins de morts". Pour le juriste, "c'est pathétique". Comme les procureurs fédéraux, Me Mindana estime que cet accusé n'a rien empêché. "À quoi a-t-il renoncé ? À rien du tout ! Il a simplement sauvé sa peau." L'avocat de la partie civile a avancé que Mohamed Abrini devait être considéré comme un co-auteur d'assassinats et de tentatives d'assassinat, car il a participé à la préparation des attentats, notamment lors de la confection des bombes. Il a "apporté une aide nécessaire à la commission de l'infraction", a-t-il énoncé. (Belga)