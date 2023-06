Roland-Garros - Le Norvégien Casper Ruud rejoint les demi-finales

Comme lors de la même demi-finale de l'an dernier, Casper Ruud, 4e joueur du monde, s'est imposé en quatre manches au bout de 2 heures et 44 minutes de match: 6-1, 6-2, 3-6 et 6-3. Le Norvégien, 24 ans, affrontera l'Allemand Alexander Zverev en finale. L'Allemand (N.22), 27e à l'ATP, a lui obtenu sa place en demi-finale, un an après sa blessure, en battant en quarts de finale plus tôt dans la journée l'Argentin Tomas Martin Etcheverry, 49e mondial, en 3h22: 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. L'autre demi-finale opposera le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, au numéro 3, le Serbe Novak Djokovic. (Belga)