Roland-Garros - Sander Gillé et Joran Vliegen s'offrent une première finale en Grand Chelem

C'est la première fois que Sander Gillé, 32 ans, et Joran Vliegen, 29 ans, atteignent une finale de Grand Chelem à deux. Le meilleur résultat de la paire dans les quatre tournois majeurs avant Roland-Garros 2023 était un quart de finale à l'US Open 2020. Vliegen avait déjà disputé la finale du double mixte l'an dernier à la Porte d'Auteuil, avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri. La première manche de la demi-finale a été très disputée, et les équipiers en Coupe Davis pour la Belgique ont dû défendre quatre balles de break. lls ont tenu bon, cependant, et ont réussi à conclure sur l'une des quatre balles de break en leur faveur pour prendre la première manche, 6-4. La deuxième a commencé idéalement pour Gillé et Vliegen, qui ont pris le service adverse dès la première opportunité. Middelkoop et Mies ont cependant répliqué peu après, et ont rétabli l'égalité à 3-3. Les deux paires sont restées impériales sur leur service ensuite, jusqu'à ce que la 12e tête de série s'effondre au moment de forcer le tie-break, concédant un jeu blanc, 7-5. En finale, Gillé et Vliegen rencontreront la paire 10e tête de série, le Croate Ivan Dodig (ATP 8 en double) et l'Américain Austin Krajicek (ATP 5 en double). Une victoire permettrait au duo de devenir la deuxième paire belgo-belge à soulever le trophée dans le double masculin, après Xavier Malisse et Olivier Rochus en 2004. (Belga)