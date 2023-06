Une nouvelle exposition consacrée au Chat de Philippe Geluck ouvre ses portes à Andenne

Le premier dessin du Chat a été publié en 1983 dans les pages du journal Le Soir. En 2023, le personnage connu pour son goût du surréalisme fête dès lors son 40e anniversaire. "Je vais proposer dans ce parcours un avant-goût de ce que sera le futur Musée du Chat et du dessin d'humour (qui devrait ouvrir ses portes en 2025 ou en 2026 à Bruxelles, NDLR), c'est-à-dire un survol de la vie du Chat, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui", affirme Philippe Geluck. Pour Mélanie Cornelis, directrice de l'Espace muséal d'Andenne, l'ouverture d'une exposition consacrée à des œuvres humoristiques au milieu des collections permanentes du musée, ayant trait à l'histoire et à la préhistoire, permet de prendre du recul par rapport au prisme culturel avec lequel nous observons notre passé. "Sous une apparente bonhomie, le Chat sonde notre vision du monde et bouscule nos idées reçues", souligne-t-elle. Différentes œuvres abordant un mélange éclectique de thématiques telles que la mort, la philosophie, l'écologie ou encore le handicap sont présentées aux visiteurs. "Le Chat est passé maître dans l'art de parler de choses graves avec légèreté, mais toujours avec humanité", note l'artiste. Une partie des œuvres exposées offrira par ailleurs une initiation à l'histoire de l'art, ainsi qu'un retour sur la genèse du Chat. L'exposition se veut inclusive, avec un affichage accessible aux enfants, ainsi qu'une audiodescription destinée aux mal-voyants. (Belga)