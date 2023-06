WhatsApp lance des "chaînes" de communication publique

"Nous avons le plaisir de vous présenter les chaînes WhatsApp, un moyen simple, fiable et privé de recevoir des actualités importantes de la part de personnes et d'organisations sur notre plateforme", a annoncé jeudi la filiale de Meta (Facebook, Instagram) dans un communiqué en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité va d'abord être testée à Singapour et en Colombie, avant d'être déployée dans d'autres pays. Les utilisateurs pourront trouver les chaînes qui les intéressent dans un onglet à part, baptisé "Actus", séparé des discussions avec leurs contacts et groupes. Les administrateurs des chaînes ne pourront pas ajouter d'abonnés. Ils communiqueront "à sens unique", en envoyant des messages, photos, vidéos, stickers et sondages. Meta a précisé que le Comité international de secours (IRC), l'organisation mondiale de la Santé (OMS), et les équipes de football FC Barcelone et Manchester United feront partie des organisations partenaires. Ce nouveau service devrait permettre au groupe californien de relancer la messagerie ultra populaire dans certaines régions du monde (notamment en Afrique et en Amérique latine) mais beaucoup moins aux Etats-Unis, notamment. Côté sécurité et confidentialité, les abonnés ne verront pas les numéros de téléphone des autres personnes de l'audience, et leurs choix de chaînes seront privés. Les contenus publiés disparaîtront au bout de 30 jours. (Belga)