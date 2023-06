Accident mortel au circuit de Spa-Francorchamps

Vendredi et samedi se déroulent les Bikers Days au circuit de Spa-Francorchamps. C'est dans ce cadre qu'un pilote verviétois a été victime d'une sortie de route et a perdu la vie. "D'après les premières informations, le pilote est le seul impliqué dans cet accident. Un médecin légiste et un expert automobile ont été dépêchés sur place", a précisé le procureur de division, qui ne disposait pas de détails quant aux circonstances des faits. Contacté par Belga, l'organisateur de l'événement n'a pas souhaité communiquer sur cet accident. (Belga)