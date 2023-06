Asile et Migration - L'accord européen est "inefficace, coûteux et violateur des droits humains", selon le CNCD

Celui-ci porte sur un mécanisme de solidarité entre États membres, obligatoire mais "flexible", pour mieux répartir la prise en charge de demandeurs d'asile, ainsi que sur une procédure accélérée, aux frontières extérieures de l'UE, pour l'examen des demandes et le renvoi des migrants n'ayant pas droit à l'asile. Cet accord doit encore être examiné par le Parlement européen. La nouvelle a engendré de nombreuses réactions mitigées, notamment celle du CNCD-11.11.11. "Notre secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole Demoor parle de 'révolution' alors que les mesures votées sont identiques à celles de ces 20 dernières années : inefficaces, coûteuses et violatrices des droits humains", a twitté la coupole d'ONG. "Rien ne sera solutionné tant qu'un changement radical de paradigme sur les migrations en direction de la justice migratoire ne sera pas enclenché", a-t-elle ajouté. De leur côté, le 11.11.11 et Vluchtelingenwerk Vlaanderen craignent une détention à grande échelle et à long terme des demandeurs d'asile aux frontières extérieures de l'Europe. "Cet accord ne peut que conduire à des tragédies humanitaires, sans aucune garantie d'assistance juridique ou de respect des droits de l'homme", ont déclaré les organisations dans une réaction commune. Elles dénoncent également l'éventuelle détention de demandeurs d'asile mineurs aux frontières extérieures de l'UE malgré la récente introduction en Belgique d'une interdiction de détention des mineurs. (Belga)