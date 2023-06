Bourse de Bruxelles - Une légère hausse avant une légère baisse du BEL 20

ArGEN-X (361,20) et UCB (85,56) cédaient 0,9 et 0,1% alors que Galapagos (39,70) gagnait 0,3%, des pertes de 0,5 et 0,2% étant notées en Aperam (32,05) et Umicore (27,49). KBC (62,56) cédait 0,5% alors que Ageas (37,61) et AB InBev (51,18) s'appréciaient de 0,1 et 0,6%, D'Ieteren (171,80) gagnant 1,4% en compagnie de Aedifica (66,80) et Cofinimmo (75,50) qui remontaient de 1,9 et 0,7%. Atenor (27,80) ajoutait par ailleurs 3,7% aux 6,8% déjà regagnés la veille, Belysse (1,175) rebondissant de 4,9% alors que Ekopak (17,25) abandonnait 3,1%. Biosenic (0,111) et DMS Imaging (0,018) reculaient enfin de 5,1 et 2,7% tandis que Hyloris (11,40) perdait 2,1%, Oxurion (0,0028) récupérant timidement 3,7%. L'euro s'inscrivait à 1,0765 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0775 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.610 euros, en recul de 80 euros. (Belga)