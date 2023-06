Chambre du conseil Charleroi - Tirs à la Kalachnikov à Charleroi: l'inculpé reste en détention préventive

Le suspect, qui est descendu d'un véhicule stationné juste devant l'établissement "Harpers" sur le boulevard Tirou à Charleroi (province de Hainaut), a fait feu en l'air durant la nuit de vendredi à samedi vers 02h45 à la suite d'une bagarre. Armé d'une arme de type Kalachnikov, le tireur a fait feu en l'air à 21 reprises et n'a fait aucun blessé. Ce dernier a été identifié et placé sous mandat d'arrêt mardi à la suite d'une perquisition à son domicile ordonnée par le juge d'instruction Kaens. "Il est âgé de 30 ans et est originaire de la région de Charleroi. Il n'est pas spécialement connu de la justice", avait indiqué le parquet de Charleroi. La chambre du conseil de Charleroi a confirmé vendredi la détention préventive de l'inculpé, qui reste emprisonné pour un mois supplémentaire. Dans le même temps, la police fédérale a lancé un appel à témoins. "Les enquêteurs recherchent des témoins du déroulement des faits. Il est aussi demandé aux personnes qui possèdent des photographies ou des vidéos de prendre contact avec les services de police", a précisé la police fédérale. Les témoignages peuvent être communiqués via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800/30 300. La discrétion est assurée. (Belga)