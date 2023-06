Delhaize - Les syndicats défendent le droit de grève devant le tribunal de Gand

Le dossier judiciaire est lié à une action syndicale qui avait bloqué le magasin Delhaize de Ledeberg début mai. Un huissier avait alors été envoyé et plusieurs militants syndicaux avaient été emmenés au poste de police, menottés. Les syndicats ont alors porté plainte. L'affaire a été plaidée vendredi. "Le droit de grève est le droit le plus élémentaire d'un travailleur", a déclaré l'un des avocats des organisations syndicales. "Le juge peut intervenir si les actions perdent leur caractère pacifique, mais cela n'est jamais arrivé." Delhaize souligne ne pas contester le droit de grève mais ajoute qu'un piquet de grève "ne doit pas bloquer l'accès à un magasin". Selon l'entreprise, une requête unilatérale était donc inévitable. "Le 18 avril, le conciliateur social n'est pas parvenu à un accord et des actions plus dures ont été annoncées. Le 22 avril, des actions ont eu lieu à Ledeberg et à Gand, où l'accès au magasin a été refusé à certaines personnes." Delhaize nie donc avoir lui-même fermé un magasin par manque de personnel. Le verdict est attendu dans le courant de la semaine prochaine. (Belga)