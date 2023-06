Des mesures de sécurité complémentaires pour les rallyes automobiles en Hesbaye liégeoise

Les deux décès survenus l'an dernier au rallye du Condroz ont accéléré les démarches des bourgmestres hesbignons qui ont voulu actualiser la législation. Validées lundi, les nouvelles mesures sont d'application dans la zone de secours de Hesbaye qui couvre les territoires des communes liégeoises de Berloz, Braives, Burdinne, Donceel, Faimes, Geer, Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Verlaine, Waremme et Wasseiges. Le moratoire de décembre 2022 suspendant l'organisation de rallyes est levé. Les nouvelles règles seront complémentaires aux arrêtés royaux de novembre 1997 et mars 2003 relatifs à l'organisation d'épreuves et compétitions automobiles disputées sur la voie publique. "La réglementation n'avait pas évolué depuis 2003 alors que les courses automobiles ont évolué", a commenté Manu Douette, président de la zone de secours de Hesbaye et député-bourgmestre de Hannut. En termes d'organisation préalable des épreuves, une consultation des riverains concernés devra désormais obtenir 80% d'avis positifs. Les infractions routières commises par les pilotes lors des reconnaissances des tracés seront davantage sanctionnées. Outre les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent, les contrevenants subiront des pénalités pouvant conduire à l'interdiction de course sans remboursement des droits d'engagement. "En matière de sécurité, le principe de base dit que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit", ajoute Manu Douette. Parmi les dispositifs complémentaires, la nouvelle réglementation prévoit que la présence de spectateurs dans des zones interdites pourra conduire à la neutralisation de la spéciale concernée. "Le risque zéro n'existe pas, nous ne sommes pas à l'abri d'un accident. Notre objectif n'était pas de tuer le sport automobile, mais de permettre l'organisation de courses dans des conditions optimales", conclut le président de la zone de secours de Hesbaye. (Belga)