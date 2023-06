Elections en RDC - RDC: l'UE décidera en septembre sur l'envoi d'une mission d'observation électorale

Une mission exploratoire de l'UE séjourne depuis lundi et pour deux semaines en RDC. Elle est conduite par un responsable de la division Démocratie et Observation électorale du Service européen pour l'Action extérieure (SEAE), Vincent Ringenberg. Lors de ses entretiens à Kinshasa, la mission européenne a notamment rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Denis Kadima Kazadi, "Notre rencontre avait pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale en RDC pour les prochaines élections prévues en décembre 2023", a expliqué lundi M. Ringenberg, cité par l'agence congolaise de presse (ACP, officielle). Il a tenu des propos similaires à l'issue d'une rencontre jeudi avec le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. "Nous sommes (...) ici pendant 2 semaines, pour voir si les conditions politiques, sécuritaires et logistiques sont réunies pour pouvoir déployer les observateurs européens en décembre prochain", a dit M. Ringenberg. "Pour nous, c'était intéressant parce qu'on veut envoyer une partie de la mission à Goma (le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC en proie aux violences commises par des groupes armés, NDLR)", a-t-il ajouté, toujours selon l'ACP. L'UE donnera sa réponse au gouvernement congolais en septembre, a encore déclaré M. Ringenberg. (Belga)