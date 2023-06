Invasion de l'Ukraine - Ukraine: "combats actifs" dans la région de Zaporijjia

"À l'heure actuelle, des combats actifs ont repris dans la région entre Orekhovo (le nom russe d'Orikhiv, ndlr.) et Tokmak", au niveau de la ligne de front actuelle entre forces russes et ukrainiennes, a-t-il indiqué sur Telegram. Il n'a pas donné plus de détails, mais selon Alexandre Sladkov, un correspondant de la télévision publique russe, qui tient une chaîne Telegram suivie par plus d'un million de personnes, "les artilleries" russes et ukrainiennes sont à l'oeuvre, les troupes de Kiev étant à l'offensive selon lui. "De longs et durs combats sont en cours", a-t-il écrit au petit matin sur Telegram, affirmant que "la ligne de front est stable". "L'ennemi produit des efforts incroyables, des attaques. En vain. Les nôtres tiennent. La ligne de front est préservée", a-t-il assuré, des affirmations invérifiables de source indépendante à ce stade. Dans son bulletin quotidien publié vendredi matin, l'armée ukrainienne n'a elle pas fait état de ces combats. "L'adversaire reste sur la défensive", a simplement écrit le commandement ukrainien sur Facebook au sujet du front dans la région de Zaporijjia. L'armée ukrainienne a toutefois dit avoir détruit quatre missiles X-101/X-55 et dix drones sur plus de 20 missiles tirés par la Russie qui visait "des installations militaires et des infrastructures critiques", selon elle. La veille, le chef du groupe paramilitaire russe Evguéni Prigojine avait dit entrevoir dans les dernières "actions offensives" confirmées par Kiev "le début d'une contre-offensive" que l'armée ukrainienne annonce depuis des mois pour reconquérir les territoires occupés par Moscou. (Belga)