Le train Arriva Groningue-Paris pourrait faire halte à Anvers et Bruxelles

Filiale de l'Allemande Deutsche Bahn, Arriva se profile comme la principale concurrente des chemins de fer néerlandais NS sur le réseau des Pays-Bas. La compagnie prévoit de faire rouler un train par jour à partir de juin 2026 entre Groningue et Paris. Cette liaison ferait donc halte notamment à Anvers-Central et Bruxelles-Midi. Arriva prévoit également une connexion supplémentaire Paris-Bruxelles et retour. En fonction de la vitesse des trains, il pourrait même s'agir d'une connexion Paris-Amsterdam, avec des arrêts à Bruxelles et Anvers. (Belga)