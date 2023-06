Les partis politiques flamands ont dépensé 2,4 millions en pub sur les réseaux sociaux

Extrapolé sur l'ensemble de l'année, ce montant devrait atteindre 6 millions d'euros et pourrait même être dépassé en raison de l'approche des élections. L'année passée, les partis avaient dépensé 5 millions d'euros en publicité sur les réseaux sociaux. Comme les autres années, ce sont la N-VA et le Vlaams Belang qui consacrent les plus gros budgets à la publicité en ligne. Enfin, en comparaison à d'autres pays, la Belgique donne beaucoup d'argent aux entreprises américaines telles que Meta (Facebook et Instagram) et Google, pointe AdLens. (Belga)