L'Otan appelle la Russie à reconsidérer son retrait du traité CFE

Ils ont, dans une déclaration commune, condamné la décision prise par la Russie de se retirer du traité CFE, le qualifiant de "document historique au cœur de l'architecture de sécurité européenne". Ce traité de désarmement, signé à Paris le 19 novembre 1990 par 34 pays membres de l'Otan et du défunt Pacte de Varsovie, établit des limites juridiquement contraignantes et vérifiables pour des catégories clés d'équipements militaires conventionnels appartenant aux États parties. Le président russe Vladimir Poutine a acté lundi la sortie officielle de la Russie de ce traité. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué vendredi que le retrait sera effectif le 7 novembre prochain à minuit, 150 jours après la notification aux autres signataires. "Depuis de nombreuses années, la Russie bafoue les obligations qui lui incombent en vertu du traité CFE, comme en témoigne en particulier la décision qu'elle a prise en 2007, sans base juridique, de ne plus appliquer ce traité. La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, avec la complicité du Bélarus, est contraire aux objectifs du traité", ont souligné les alliés et la Suède. Selon eux, le retrait de la Russie du traité CFE est "le dernier épisode en date d'une série d'actions portant systématiquement atteinte à la sécurité euro-atlantique". "Les Alliés demandent instamment à la Russie de respecter ses engagements et ses obligations et de mettre à profit le temps qu'il reste avant son retrait effectif pour reconsidérer sa décision", ajoute la déclaration. (Belga)