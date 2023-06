Plusieurs mandats d'arrêt requis par le parquet après une violente rixe à Marbisoux

Les policiers ont été appelés à intervenir mercredi soir dans une propriété située rue Catalogne, à Marbisoux. Quatre personnes venaient alors d'y être victimes de blessures superficielles au couteau. Cinq hommes, âgés d'une trentaine d'années, et une femme d'une vingtaine d'années ont été interpellés et privés de liberté le soir des faits, a précisé vendredi la porte-parole du parquet du Brabant wallon. Selon les premiers éléments de l'enquête, les raisons de la bagarre seraient liées à un trafic de véhicules. Les circonstances restent cependant très floues, les auditions des différents belligérants étant contradictoires. Un juge d'instruction a été saisi du dossier. Le parquet du Brabant wallon a requis la délivrance de plusieurs mandats d'arrêt pour tentative de meurtre et séquestration. (Belga)