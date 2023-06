Un cycliste et un motard perdent la vie lors d'une collision dans le Tournaisis

L'accident s'est produit vers 09h30 dans la rue d'Obigies à Mourcourt, dans l'entité de Tournai. Ce village se situe au pied du Mont St-Aubert. Dans un virage, pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer, un cycliste et une moto se sont percutés. À l'arrivée des urgentistes, les deux conducteurs étaient déjà décédés. Le substitut du procureur du Roi de Tournai-Mons, Frédéric Bariseau, a précisé qu'il s'agissait bien d'une grosse cylindrée et non d'un quad, comme relayé erronément par plusieurs médias. "Les conducteurs des deux véhicules ont été tués sur le coup. Le cycliste est originaire de Flandre", a ajouté M. Bariseau. Le parquet de Tournai, qui communiquera davantage sur cet accident en fin d'après-midi, attend que les familles soient prévenues avant de préciser de nouveaux éléments. (Belga)