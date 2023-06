Ligue de Diamant - Chronologie record du monde 5.000 mètres dames

15:14.51: Paula Fudge (GBr) 13/09/81 à Knarvik (Nor) 15:13.22: Anne Audain (N-Z) 17/03/82 à Auckland (N-Z) 15:08.26: Mary Tabb (Usa) 05/06/82 à Eugene (Usa) 15:01.83: Zola Budd (Afs) 05/01/84 à Stellenbosch (Afs) 14:58.89: Ingrid Kristiansen (Nor) 28/06/84 à Oslo (Nor) 14:48.07: Zola Budd (GBr) 26/08/85 à Londres (GBr) 14:37.33: Ingrid Kristiansen (Nor) 05/08/86 à Stockholm (Sue) 14:36.45: Fernanda Ribeiro (Por) 22/07/95 à Hechtel 14:31.27: Dong Yanmei (Chn) 21/10/97 à Shanghai (Chn) 14:28.09: Jiang Bo (Chn) 23/10/97 à Shanghai (Chn) 14:24.68: Elvan Abeylegesse (Tur) 11/06/04 à Bergen (Nor) 14:24.53: Meseret Defar (Eth) 03/06/06 à New York (Usa) 14:16.63: Meseret Defar (Eth) 15/06/07 à Oslo (Nor) 14:11.15: Tirunesh Dibaba (Eth) 06/06/08 à Oslo (Nor) 14:06.62: Letesenbet Gidey (Eth) 07/10/20 à Valence (Esp) 14:05.20: Faith Kipyegon (Ken) 09/06/23 à Paris (Fra) (Belga)