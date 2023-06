Angleterre: huit adolescents arrêtés pour la mort d'un garçon de 16 ans

Les services de secours dépêchés sur place n'ont rien pu pour la victime, malgré les premiers soins apportés par des passants. Outre l'adolescent tué, une femme de 35 ans a également été poignardée. Blessée, elle a été hospitalisée. Six garçons et deux filles âgés de 15 à 17 ans ont été arrêtés samedi soir en lien avec cette affaire. Ils étaient tous dimanche en détention préventive. Une autopsie du corps de la victime doit apporter plus de lumière sur les causes de son décès. (Belga)