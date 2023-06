Quelque 200 personnes ont manifesté à Anderlecht contre le plan de mobilité bruxellois

Des membres des comités "Non au plan Good Move" de Forest, Schaerbeek, Anderlecht, Bruxelles et Jette se sont rassemblés sur la place du Conseil à Anderlecht dimanche après-midi pour rappeler leurs revendications. "On ne lâche rien", ont-ils scandé. Ces comités viennent de parvenir à rassembler les 1.000 signatures nécessaires pour pouvoir interpeller la Commission de mobilité au Parlement régional. "On n'est pas contre les objectifs environnementaux du plan Good Move et ses ambitions d'améliorer la qualité de vie des habitants de la ville, mais c'est la méthode qu'on conteste", a nuancé Cécile Vrignon, du comité "Non au plan Good Move" de Forest. "Lorsque certains nouveaux schémas de circulation ont été instaurés, fermant des quartiers et supprimant plusieurs places de stationnement, cela a fortement chamboulé la vie des habitants. Certains ne parviennent plus à se garer tandis que d'autres, vivant dans les rues vers lesquelles on a renvoyé le trafic, sont très impactés par le bruit et la pollution", a-t-elle relaté. (Belga)