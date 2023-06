Teofimo Lopez bat Taylor et s'empare du titre WBO des super-légers

Deux des trois juges ont donné Lopez vainqueur 115-113, 115-113, un troisième ayant été un peu plus généreux en faveur du boxeur de Brooklyn en lui octroyant un avantage de six points (117-111). Le palmarès des deux pugilistes est désormais identique: 19 victoires (dont 13 avant la limite) pour une défaite. "C'est un mec coriace", a déclaré le nouveau champion WBO, qui s'est excusé après sa victoire des propos provocateurs qu'il avait tenus avant le combat envers l'Ecossais, en prétendant qu'il allait le "tuer". "Je me rends compte maintenant pourquoi il a battu autant d'adversaires", a ajouté Lopez, 25 ans, ancien champion des légers. "Cela a été un combat serré, je sais que je peux le battre, mais il était meilleur ce soir", a reconnu sportivement Taylor, 32 ans, qui n'avait pas boxé depuis plus d'un an à cause notamment d'une blessure à un pied. Un combat serré où les deux boxeurs sont allés une fois au tapis, Lopez pendant la deuxième reprise, Taylor dans la troisième. Lopez a pris l'ascendant sur Taylor dans la seconde moitié du combat. Sûr de son fait, il a levé les bras en signe de victoire à la fin de la 11e reprise où il a ébranlé le tenant du titre, alors qu'il restait encore un round à disputer. (Belga)