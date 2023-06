Un homme décède dans un accident de plongée à Neerpelt

Le plongeur a été ramené sur la terre ferme par un camarade qui, avec l'aide d'autres personnes présentes, a tenté de le ranimer. Arrivés sur place, les secours ont pris le relais mais sans plus de succès. La victime était âgée de 41 ans et habitait Pelt. Au moment de l'accident, il plongeait sans binôme. Il n'était pas non plus relié par une ligne de vie à son camarade qui se trouvait sur le rivage. Le parquet du Limbourg estime qu'il s'agit d'un décès inhabituel. Le laboratoire judiciaire et un médecin légiste mèneront les investigations nécessaires sur les lieux pour se faire une idée des circonstances de l'accident. (Belga)