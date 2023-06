Un policier iranien tué par un parent d'une victime des manifestations

L'agresseur a été tué après avoir volontairement écrasé le policier avec sa voiture, selon un responsable de la police cité par l'agence Tasnim. L'affaire est survenue en marge d'une cérémonie de commémoration pour le garçon, Kian Pirfalak, à Izeh, une ville du sud-ouest du pays. Kian Pirfalak a été tué avec six autres personnes en novembre durant les manifestations qui ont suivi la mort en détention le 16 septembre de Mahsa Amini, la jeune femme kurde de 22 ans arrêtée pour n'avoir pas respecté les interdits vestimentaires. "Un policier a été tué après un appel de l'opposition à provoquer de l'insécurité pour l'anniversaire de Kian Pirfalak", a déclaré un responsable policier régional, le colonel Hojjat Sefidpoust, cité par Tasnim. L'attaquant qui a foncé sur le policier serait un cousin de la mère de Kian Pirfalak. En novembre, les médias d'Etat avaient attribué la mort des sept manifestants à des "terroristes", mais la mère du garçon avait mis en cause les forces de sécurité. Les autorités judiciaires ont annoncé le 7 avril qu'un homme accusé des sept morts avait été condamné à la peine capitale. Des centaines de personnes ont été tuées, dont des dizaines de policiers, et des milliers d'autres arrêtées lors de la répression des manifestations qui ont suivi la mort de Masha Amini. (Belga)