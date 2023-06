Vietnam: plusieurs tués et blessés dans l'attaque de locaux de la police

Six personnes ont été arrêtées à la suite des tirs dans le district de Cu Kuin, dans la province de Dak Lak, selon le site d'information officiel du ministère de la sécurité publique. Les enquêteurs sont à la recherche d'autres suspects. L'attaque contre les quartiers généraux de la police des communes d'Ea Tieu et d'Ea Ktur s'est produite aux premières heures de dimanche, selon le ministère. Le site indique qu'un certain nombre de personnes, dont des officiers, des fonctionnaires locaux et des civils, ont été tuées et blessées, sans donner de chiffres exacts. Les hauts plateaux du centre du Vietnam, où vivent de nombreuses minorités ethniques, sont considérés comme une zone sensible pour le gouvernement autoritaire et constituent depuis longtemps un foyer de contestation sur des questions comme les droits fonciers. Certaines tribus locales de la région, connues sous le nom de Montagnards, se sont rangées du côté du sud, soutenu par les États-Unis pendant la guerre qui a ravagé le pays pendant des décennies. Certains réclament une plus grande autonomie, d'autres prônant l'indépendance de la région. La violence armée est rare au Vietnam, où il est illégal pour les citoyens de posséder des armes à feu et où le marché noir des armes est limité. (Belga)