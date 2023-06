Appel à la grève d'agents de sécurité suspendu à Heathrow après une nouvelle offre

Dans un communiqué, l'aéroport se félicite d'une nouvelle proposition que "les syndicats recommandent à leurs membres d'accepter. C'est un bon compromis pour les employés, leur donnant deux ans d'augmentations de rémunération au-dessus de l'inflation, en plus d'autres avantages en nature". Unite, dans un communiqué séparé, déclare que "les premières grèves estivales à l'aéroport d'Heathrow, impliquant plus de 2.000 agents de sécurité, ont été repoussées à la suite d'une offre de rémunération améliorée". Les membres des syndicats représentant les agents de sécurité sont à présent appelés à ratifier la proposition à partir de mardi et jusqu'au 23 juin, et entre-temps "le premier week-end de grèves a été annulé", précise le communiqué d'Heathrow. La proposition de l'aéroport comprend une augmentation de 10% rétroactive à partir du 1er janvier, qui atteindra 11,5% à partir d'octobre, entre autres, détaille son communiqué. L'aéroport souligne qu'au cas où l'accord serait rejeté, il dispose de "plans d'urgence pour l'été". "Nous n'anticipons aucune annulation de vols si plus de grèves devaient avoir lieu", a-t-il assuré. La semaine dernière, Unite avait annoncé une longue série de jours de grève qui devait démarrer le 24 juin et durer tout l'été à Heathrow, en plein pic des vacances estivales, par des agents de sécurité déplorant des niveaux de rémunération "abjects". (Belga)