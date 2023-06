Assises Brabant flamand - Première étape mardi au procès des assassins présumés de missionnaires belges au Guatemala

Les trois missionnaires, Walter Voordeckers (40 ans), Ward Capiau (31 ans) et Serge Berten (30 ans) étaient partis au Guatemala au début des années 1980. Une guerre civile sanglante faisait alors rage dans ce pays d'Amérique centrale. Les trois missionnaires belges avaient décidé de prendre fait et cause pour la population locale et indigène, avant d'être éliminés. L'audience de mardi, dirigée par le président Peter Hartoch, comprendra notamment l'établissement de la liste des témoins. (Belga)