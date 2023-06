Invasion de l'Ukraine - L'armée russe signe un contrat avec une première armée privée

Le ministère russe de la défense souhaite placer toutes les unités de volontaires russes sous son commandement. Le vice-ministre de la défense, Nikolai Pankov, a donc fait savoir dimanche que toutes les "unités volontaires" devraient signer un contrat avec le gouvernement d'ici le 1er juillet, dans le cadre de cette mesure. Une décision perçue comme une tentative du gouvernement d'exercer un contrôle sur l'organisation paramilitaire Wagner. De son côté, la position du patron du groupe Wagner est ferme. Evgueni Prigojine, ne souhaite pas que ses troupes signent un tel contrat, alors que le ministre russe de la défense, Sergueï Choïgou, "peine déjà à diriger des troupes régulières", selon lui. Dans un premier temps, Kadyrov et Prigojine avaient critiqué conjointement l'état-major et le ministère de la défense russes pour leurs tactiques erronées et leur faiblesse d'approche. Ensuite, les deux hommes ont pris peu à peu leurs distances, Prigojine accusant les Tchétchènes de ne pas être présents sur le champ de bataille et de réaliser principalement des vidéos pour TikTok. Kadyrov, quant à lui, tient Wagner et Prigojine pour responsables des lourdes pertes russes à Bakhmout. (Belga)