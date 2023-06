L'aérodrome de Cerfontaine en faillite; des contacts pour la reprise des activités

"Si l'arrêt des activités et la faillite arrivent soudainement, la situation financière de la société était mauvaise depuis quelques années", en raison notamment du départ du gestionnaire Horeca et de celui du club de parachutisme, a-t-il expliqué. La crise sanitaire a ensuite planté le dernier clou dans le cercueil de l'aérodrome qui abritait, à proximité des Lacs de l'Eau d'Heure, une école de pilotage, des planeurs et quelques pilotes privés. La SOWAER - Société wallonne des Aéroports, propriétaire de l'aérodrome - "est évidemment restée vigilante face à cette situation et a réclamé auprès du gestionnaire un plan de redressement ainsi qu'un assainissement de la situation financière, ce qui n'a jamais été fourni", a poursuivi le ministre Dolimont. "J'ai demandé à la SOWAER de prendre toute initiative utile pour investiguer au plus vite les pistes permettant qu'une exploitation de l'aérodrome reprenne. Elle a déjà rencontré les utilisateurs quotidiens de l'aérodrome ainsi que le bourgmestre de Cerfontaine. Les contacts sont étroits et positifs, tant les utilisateurs que la commune ayant confirmé leur souhait de poursuivre et de faire vivre l'aérodrome", a-t-il ajouté. Pour le ministre, l'objectif est de limiter le nombre de jours où l'aérodrome sera fermé. "Je n'ai à ce jour pas encore de date ferme quant à la réouverture du site, la procédure auprès de la DGTA étant en cours et la production de plusieurs documents techniques prenant un certain temps", a expliqué Adrien Dolimont. "Aucune piste quant à un futur concessionnaire n'est exclue à ce stade, la priorité étant évidemment de faire revenir de l'activité", a-t-il conclu. (Belga)