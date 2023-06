L'entreprise Veepee veut arrêter ses activités logistiques à Beersel

L'entreprise Veepee, anciennement Vente-Exclusive, entend désormais concentrer ses opérations logistiques dans ses deux principaux centres qui se trouvent en France et en Espagne, précise le communiqué de la direction qui poursuivra le reste de ses activités dans le Benelux. Derrière Veepee se trouve un groupe français qui vend des stocks de marques à des prix très avantageux. Selon la direction, la restructuration de Beersel s'inscrit "dans un contexte d'incertitude économique depuis la pandémie, l'entreprise faisant face à une hausse des coûts des matières premières, du transport et de l'énergie (...) En outre, les changements continus dans les méthodes d'expédition, et notamment l'augmentation des livraisons directes, a également fortement impacté le volume d'affaires géré par le site de Lot." La procédure Renault a été enclenchée, confirme la direction, "même si une éventuelle reprise de l'entrepôt n'est pas encore écartée". Le syndicat libéral confirme que les pourparlers ont été "constructifs" jusqu'à présent. Il est à espérer que le nombre de licenciements pourra encore être limité lors de la phase d'information et de consultation, ajoute-t-il. (Belga)