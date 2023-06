Suppression d'emplois dans l'entreprise informatique Inetum-Realdolmen

Les suppressions d'emplois ont été annoncées lundi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, précise le syndicat. Selon le secrétaire de l'ACV, Bruno Roesems, l'entreprise, qui a son siège à Huizingen (Brabant flamand) et notamment un bureau à Mons, évoque des raisons économiques. Le syndicat souligne que les licenciements interviennent malgré les bénéfices et les dividendes records que l'entreprise a pu réaliser. Inetum-Realdolmen emploie plus de 1.500 personnes. La société belge Realdolmen est passée aux mains des Français en 2018, lorsqu'elle a été rachetée par Gfi Informatique, qui a ensuite été rebaptisée Inetum-Realdolmen. (Belga)