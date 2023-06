Syrie: le Canada et les Pays-Bas saisissent la CIJ pour des allégations de "torture"

La CIJ, qui siège à La Haye, a déclaré dans un communiqué que les Néerlandais et les Canadiens accusent la Syrie d'avoir enfreint une convention de l'ONU contre "la torture et autres peines ou traitements cruels", y compris "l'emploi d'armes chimiques". Les deux pays ont demandé à la juridiction d'ordonner à Damas des mesures d'urgence, notamment la libération des prisonniers "détenus arbitrairement" et d'autoriser l'accès aux centres de détention par des observateurs internationaux. La Syrie n'a jamais été confrontée à des tribunaux internationaux pour la guerre qui a éclaté après que le président Bachar al-Assad a réprimé les manifestations pro-démocratie en 2011. "L'établissement des responsabilités et la lutte contre l'impunité sont des éléments importants pour parvenir à une solution politique durable au conflit en Syrie", a déclaré le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra. "Des citoyens syriens ont été torturés, assassinés, ont disparu, ont été attaqués au gaz toxique ou forcés de fuir pour sauver leur vie et de laisser derrière eux tout ce qu'ils avaient, a-t-il poursuivi. "Porter cette affaire devant la CIJ est une prochaine étape majeure sur la longue route vers cet objectif", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué. (Belga)