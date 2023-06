Une campagne pour inciter les Bruxellois à faire appel à un médecin généraliste

La différence entre régions s'explique par les "particularités démographiques bruxelloises", notamment la présence plus importante d'expatriés, mais aussi par un recours plus fréquent aux spécialistes ou aux services d'urgences pour des problèmes qui pourraient être traités par un médecin généraliste, selon la Cocom. Ce comportement est lié à des facteurs économiques et culturels (barrière linguistique, ou encore de compréhension du système), avance la Commission. Cette dernière souligne également les nombreux avantages que comporte le recours a un médecin généraliste : un suivi sur le long terme permettant une meilleure connaissance du patient, une centralisation des informations médicale grâce au dossier médical global, une meilleure connaissance de l'historique médical du patient, une prise en charge plus optimale de celui-ci et un meilleur remboursement de ses soins de santé. La campagne mise en place par la Cocom se décline sur les réseaux sociaux, via des panneaux d'affichage et renvoie vers le site doctorbrussels.be. Des capsules vidéos permettent aussi de découvrir des explications d'une médecin bruxelloise sur l'importance d'une relation régulière entre patients et médecin généraliste. (Belga)