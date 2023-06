Basket: Denver au sommet de la NBA, Jokic au firmament du jeu

"C'est bien. Le travail est fait et nous pouvons rentrer à la maison maintenant", a lâché le Serbe avec ce détachement qui lui est propre, même dans le plus grand moment de sa carrière. "Miami est une grande équipe, courageuse, extraordinaire, que je respecte beaucoup. C'était un effort incroyable de la part de notre équipe. C'était un match moche. Nous n'avons pas réussi à marquer beaucoup de tirs, mais à la fin, nous avons compris comment défendre", a-t-il ensuite analysé. En effet, que cet âpre cinquième match fut compliqué à domicile, pour la franchise du Colorado, longtemps à la peine à longue distance (5/23) et aux lancers francs (13/23), enquiquinée par la défense acharnée de Miami et, probablement, les mains un peu tremblantes à l'heure de conclure la série (4-1). D'autant que Jimmy Butler a enfilé sa cape de super-héros dans le dernier quart-temps, en inscrivant 13 de ses 21 points en trois minutes. Mais il a fini par craquer, avec une mauvaise passe et un tir manqué dans les ultimes secondes. Et tout Denver d'exulter enfin, mais pas Jokic, d'abord parti serrer la main des perdants et flegmatique jusqu'au bout, même pour recevoir dans un demi-sourire son trophée de MVP avec sa fille dans les bras, pendant que ses deux frères aînés étaient, eux, submergés aux larmes. Le Serbe a encore été géant, dans ce match le moins abouti collectivement de son équipe (28 pts, 16 rbds), la menant à un sacre mérité, pour sa première finale en 47 saisons de présence dans la ligue. (Belga)