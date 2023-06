Basket: neuf blessés par balle à Denver en marge du titre NBA des Nuggets

Trois des blessés sont dans un état critique tandis que les autres ont subi des blessures non létales, a déclaré la police sur Twitter. Les tirs ont eu lieu à un peu plus d'un kilomètre de la Ball Arena, où les Nuggets ont battu lundi le Heat de Miami, remportant ainsi la finale du championnat professionnel nord-américain de basket-ball. Après la rencontre, les supporters des Nuggets sont rapidement descendus dans les rues de la capitale du Colorado pour fêter ce premier titre de leur histoire en 47 saisons de NBA. "Les premières informations indiquent que plusieurs coups de feu ont été tirés lors d'une altercation impliquant plusieurs individus", a déclaré la police de Denver. L'auteur présumé des tirs a également été blessé par balle, a-t-elle précisé. Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. (Belga)