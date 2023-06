Centre du Nigeria: au moins 23 personnes tuées dans des attaques

L'État du Plateau, situé à mi-chemin entre le Nord à majorité musulmane et le Sud à majorité chrétienne, a été le théâtre d'une recrudescence d'attaques ces derniers mois. Deux éleveurs ont été tués dimanche avant que 21 agriculteurs ne soient abattus plus tard dans plusieurs villages, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la police régionale Alfred Alabo. "Les deux éleveurs ont été tués les premiers tandis que d'autres attaques ont été lancées dans la nuit", a déclaré M. Alabo, indiquant qu'une enquête était en cours. Le chef local de l'association des éleveurs du Nigeria, Bello Tafawa, a affirmé à l'AFP que les deux éleveurs avaient été tués dimanche soir alors qu'ils rentraient chez eux. L'attaque était "non provoquée", a-t-il assuré. Un jeune dirigeant local, Rwang Tengwong, a quant à lui affirmé que 21 personnes avaient été tuées ensuite dans des "attaques coordonnées". Il a accusé des "éleveurs" peuls d'être à l'origine de représailles. Dans un communiqué, le gouverneur de l'État de Plateau, Caleb Mutfwang, s'est dit attristé par ces meurtres, dénonçant une situation sécuritaire "très alarmante". "Nous avons perdu de précieuses vies et nous continuons à les compter", a indiqué M. Mutfwang. "L'appareil sécuritaire est devenu comme un vieux moteur abandonné qui a besoin d'être réalimenté", a-t-il souligné. En mai, plus de 100 personnes ont été tuées et plusieurs milliers d'autres déplacées après des attaques dans l'État, selon des responsables locaux. (Belga)