CIC Mont Ventoux - Le jeune Lenny Martinez s'impose à 19 ans au sommet du Géant de Provence

Le col de la Madeleine (1.7 km à 4.2%) au km 13, celui de la Gabelle (8.8 km à 5.3%) au km 35, le Rocher du Cire (18.6 km à 2.3%) au km 64 ont précédé les 24.5 km à 4,9 % du Mont Ventoux par Sault. Une descente du Ventoux, un second passage par la Madeleine et une autre ascension du Mont Ventoux par Bédoin (21.5 km à 7,4 %) ont été supprimées. Dès le 9e kilomètre cinq hommes ont pris les devants: Valentin Retailleau et Léo Danès, Asier Etxeberria, Jose Maria Garcia et Pablo Castrillo. Garcia a dû lâcher prise avant le sommet du Rocher du Cire. Le peloton emmené par les Groupama-FDJ accusait deux minutes de retard au moment d'aborder les premières pentes du mont Chauve. Castrillo a tenté sa chance seul à 8 kilomètres du sommet puis était repris par le peloton à 4,5 km de l'arrivée. Cristian Rodriguez est ensuite passé à l'attaque. Michael Woods, Lenny Martinez puis Simon Carr l'ont rejoint. Le Colombien Ivan Sosa s'est joint les leaders deux kilomètres plus loin, imité par l'Italien Domenico Pozzovivo avant de céder sur une nouvelle accélération. Clément Champoussin, Diego Camargo et Valentin Paret-Peintre suivaient à quelques secondes. À l'arrivée Martinez s'est montré le plus solide pour décrocher son premier succès pro. Il succède au palmarès de cette épreuve au Portuagis Ruben Guerreiro. (Belga)