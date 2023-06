États-Unis: l'inflation a fortement ralenti en mai, à 4,0% sur un an

(Belga) L'inflation a fortement ralenti en mai aux Etats-Unis, à 4,0% sur un an contre 4,9% en avril, au plus bas depuis mars 2021, mais toujours trop élevée au goût de la banque centrale américaine (Fed), qui se réunit mardi et mercredi.